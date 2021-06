(Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Modernizzare il sistema dei pagamenti e rendere tracciabili le transazioni economiche è cruciale per abbattere l’evasione fiscale, una priorità assoluta per il Partito Democratico”. Così Antonio, responsabile economico del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : **Fisco: Misiani, 'sospensione cashback occasione per migliorarlo'**... -

Ultime Notizie dalla rete : **Fisco Misiani

SardiniaPost

Il responsabile Economia del Pd Antonioha sottolineato il fatto che "il Pd vuole un sistema fiscale coerente con il modello del Pnnr, sostenibile e inclusivo. Le nostre parole d'ordine sono ..., Ruffini "abbiamo dati evasione ma bloccati da privacy"/ "Riforma ok ma prima?" Una ... Antonio, del Partito Democratico, sostiene che il cashback riscuota un successo di gran lunga ...Adnkronos) – (Adnkronos) – Per la Serracchiani la proposta di legge conferma il fatto che "il Pd interviene sulla famiglia guardando ad alcune categorie, il ceto medio e soprattutto le donne. L'assegn ...Sindaco, un mestiere sempre più difficile come dimostra la difficoltà di trovare candidati per le amministrative. In Parlamento ci sono proposte di legge che chiedono di aumentare l'indennità.