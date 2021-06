Esce Ansia di Alessio Bernabei, un brano sulla dipendenza affettiva (Di martedì 29 giugno 2021) Esce Ansia di Alessio Bernabei, il nuovo brano inedito disponibile in radio e in digitale. “Sono stato co-dipendente, ho vissuto sulla mia pelle amori malati e ne porto ancora le cicatrici. Il messaggio che voglio dare è: meriti di più, amati, rispettati, e se anche una sola persona della tua vita non lo fa, non è quella giusta, allontanati”, racconta Alessio sul nuovo pezzo, nato un anno fa durante una relazione tossica. “Ansia è un brano che ho scritto più di un anno fa durante una relazione tossica, un po’ come valvola di sfogo, ... Leggi su optimagazine (Di martedì 29 giugno 2021)di, il nuovoinedito disponibile in radio e in digitale. “Sono stato co-dipendente, ho vissutomia pelle amori malati e ne porto ancora le cicatrici. Il messaggio che voglio dare è: meriti di più, amati, rispettati, e se anche una sola persona della tua vita non lo fa, non è quella giusta, allontanati”, raccontasul nuovo pezzo, nato un anno fa durante una relazione tossica. “è unche ho scritto più di un anno fa durante una relazione tossica, un po’ come valvola di sfogo, ...

