Donna cerca l’uomo “perfetto”: l’annuncio contiene le richieste più assurde (Di martedì 29 giugno 2021) Un annuncio comparso su svariati quotidiani è diventato virale. Una Donna autoproclamatasi femminista cerca l’uomo perfetto. Ecco cosa chiede. Annuncio uomo perfetto (Pexels, Emre Keshavarz)Siamo in India, nella zona di Delhi. Un annuncio per trovare l’anima gemella, pubblicato su ben 12 giornali del posto, è partito da qui per poi diventare virale in poche ore. Con tanto di interviste da parte di accreditate redazioni internazionali. Una Donna, un’autoproclamata femminista che si è firmata solo con l’indirizzo mail curbyourpatriarchy, chiedeva qualifiche e ... Leggi su chenews (Di martedì 29 giugno 2021) Un annuncio comparso su svariati quotidiani è diventato virale. Unaautoproclamatasi femminista. Ecco cosa chiede. Annuncio uomo(Pexels, Emre Keshavarz)Siamo in India, nella zona di Delhi. Un annuncio per trovare l’anima gemella, pubblicato su ben 12 giornali del posto, è partito da qui per poi diventare virale in poche ore. Con tanto di interviste da parte di accreditate redazioni internazionali. Una, un’autoproclamata femminista che si è firmata solo con l’indirizzo mail curbyourpatriarchy, chiedeva qualifiche e ...

Advertising

zazoomblog : Donna cerca l’uomo “perfetto”: l’annuncio contiene le richieste più assurde - #Donna #cerca #l’uomo #“perfetto”: - ValeSantaSubito : @lrrilevante Cerca di capirlo, ha passato 50 anni con la stessa donna, è incattivito col mondo. - il_Conte78 : RT @AsimplyNico: Se hai perso questo scontrino, e sei una donna in cerca di un uomo con cui girare il mondo, sono qui.. - AsimplyNico : Se hai perso questo scontrino, e sei una donna in cerca di un uomo con cui girare il mondo, sono qui.. - mauriziocresce6 : RT @loredanamascia2: ben definite. Cerca di non perderti nelle sue parole, ha la capacità di farti ridere nei momenti peggiori e piangere q… -