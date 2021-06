Demon Slayer, il cosplay di Nezuko di Mangoecos è lontano dall’essere demoniaco – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 29 giugno 2021) Demon Slayer è il soggetto del cosplay di Nezuko da parte di Mangoecos, che sceglie un’interpretazione piuttosto lontana da quella Demoniaca.. Demon Slayer è balzato velocemente in vetta ai soggetti preferiti dei cosplayer, come dimostra anche in questo caso il cosplay di Nezuko Kamado, uno dei personaggi più amati della serie, da parte di Mangoecos, modella particolarmente attiva in ambito manga e anime. Nezuko è uno dei personaggi principali di Demon ... Leggi su helpmetech (Di martedì 29 giugno 2021)è il soggetto deldida parte di, che sceglie un’interpretazione piuttosto lontana da quellaiaca..è balzato velocemente in vetta ai soggetti preferiti deier, come dimostra anche in questo caso ildiKamado, uno dei personaggi più amati della serie, da parte di, modella particolarmente attiva in ambito manga e anime.è uno dei personaggi principali di...

Advertising

sebalvareez : Oro puro demon slayer - _kohaku_127 : bo mio padre che si addormenta guardando demon slayer perché dice che é noioso voglio cambiare padre - giada_vecchiato : che dire signori, ho già finito demon slayer - Nerdmovieprod : Il videogioco ufficiale “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” arriverà in occidente il 15 Ottobre #DemonSlayer - AL1S5A : alcuni demoni in demon slayer sono fighissimi -