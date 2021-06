Crasson: "Mertens è in calo ma può essere decisivo contro l'Italia!" (Di martedì 29 giugno 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Bertrand Crasson, ex calciatore del Napoli dal 1996 al 1998 rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Previsioni per Belgio-Italia? Le possibili assenze di De Bruyne ed Eden Hazard potrebbero essere decisive. L’Italia è la squadra che mi ha maggiormente impressionato finora, intorno alla compagine belga c’è molta preoccupazione per questa sfida. Il difensivismo del Belgio contro il Portogallo? Molto è dipeso dagli infortuni di De Bruyne ed Hazard, che hanno drasticamente abbassato la qualità tecnica della squadra. Il problema è che i tre difensori belgi non sono ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 29 giugno 2021) A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Bertrand, ex calciatore del Napoli dal 1996 al 1998 rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Previsioni per Belgio-Italia? Le possibili assenze di De Bruyne ed Eden Hazard potrebberodecisive. L’Italia è la squadra che mi ha maggiormente impressionato finora, intorno alla compagine belga c’è molta preoccupazione per questa sfida. Il difensivismo del Belgioil Portogallo? Molto è dipeso dagli infortuni di De Bruyne ed Hazard, che hanno drasticamente abbassato la qualità tecnica della squadra. Il problema è che i tre difensori belgi non sono ...

Advertising

zazoomblog : Crasson: Mertens è in calo ma può essere decisivo contro lItalia! - #Crasson: #Mertens #essere #decisivo - RaffaeleDeSa : Crasson (ex #Napoli): 'L'Italia è stata la squadra migliore finora. #Mertens in calo, ma può fare ancora la differe… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Crasson: 'Mertens può ancora essere decisivo sia nel Belgio che nel Napoli' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Crasson: 'Mertens può ancora essere decisivo sia nel Belgio che nel Napoli' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Crasson: 'Mertens può ancora essere decisivo sia nel Belgio che nel Napoli' -

Ultime Notizie dalla rete : Crasson Mertens Crasson: 'Mertens, la verità sul calo e il futuro a Napoli. Italia? Belgio preoccupato' AreaNapoli.it Crasson: "Mertens, la verità sul calo e il futuro a Napoli. Italia? Belgio preoccupato" Bertrand Crasson, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo per analizzare il momento di Mertens.

L'EX - Crasson: "Mertens può ancora essere decisivo sia nel Belgio che nel Napoli" A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Bertrand Crasson, ex calciatore del Napoli: “Previsioni per Belgio-Italia? Le possibili assenze di De Bruyne ed Eden Hazard potr ...

Bertrand Crasson, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo per analizzare il momento di Mertens.A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Bertrand Crasson, ex calciatore del Napoli: “Previsioni per Belgio-Italia? Le possibili assenze di De Bruyne ed Eden Hazard potr ...