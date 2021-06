CR7, e ora che succede? Allegri lo aspetta (Di martedì 29 giugno 2021) Fuori col Portogallo, presto il summit alla Juve con l'agente Mendes: Cristiano vuole garanzie tecniche per restare, Psg e United in agguato di PAOLO GRILLI Leggi su quotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) Fuori col Portogallo, presto il summit alla Juve con l'agente Mendes: Cristiano vuole garanzie tecniche per restare, Psg e United in agguato di PAOLO GRILLI

Advertising

HHezerS7 : @_lionel_10_ @verified Aahahahahh ho letto solo ora, lo sai che cr7 è il goat amico - VitoMorra : @LGramellini Ora si può fare lo scambio Pogba Cr7 sono fuori dagli europei forza datevi una mossa - EnzoBusato : RT @juvandme: ??LIVE ORA?? JUV&ME LIVE, SPECIALE EUROPEI | #CHIESA POWER, #BELGIOITALIA, IL FUTURO DI #CR7 E TANTISSMO #CALCIOMERCATO Ospi… - maaarhs1 : prima cr7 e ora la francia mamma mia quanto godooooo - Annalis80790333 : RT @calanalisi: #Mbappe atleticamente mostruoso ma per ora non è chirurgico come lo sono stati #Messi e #CR7 all'apice della loro carriera… -