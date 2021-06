Charlene di Monaco operata: il suo ritorno da Alberto non è ancora stato definito (Di martedì 29 giugno 2021) Charlene di Monaco è stata colpita da una grave infiammazione a metà maggio che l’ha costretta a restare in Sudafrica dove si era recata per una missione a sostegno della fauna. Al momento non è stata ancora definita la data del suo rientro a Montecarlo. Sicuramente Charlene di Monaco non potrà festeggiare il suo decimo anniversario di matrimonio con Alberto. I due sono convolati a nozze il primo luglio con cerimonia civile, per poi replicare con rito religioso il 2 luglio 2011, lo stesso anno del Royal Wedding di William e Kate Middleton. Per questo motivo, tramite la sua associazione, ha ... Leggi su dilei (Di martedì 29 giugno 2021)diè stata colpita da una grave infiammazione a metà maggio che l’ha costretta a restare in Sudafrica dove si era recata per una missione a sostegno della fauna. Al momento non è statadefinita la data del suo rientro a Montecarlo. Sicuramentedinon potrà festeggiare il suo decimo anniversario di matrimonio con. I due sono convolati a nozze il primo luglio con cerimonia civile, per poi replicare con rito religioso il 2 luglio 2011, lo stesso anno del Royal Wedding di William e Kate Middleton. Per questo motivo, tramite la sua associazione, ha ...

