Centrodestra: Berlusconi, ‘partito unico potrebbe chiamarsi Cdu’ (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – Per il nome da dare al partito unico “non mi dispiace neppure Centrodestra unito, la cui sigla, Cdu, avrebbe il pregio di richiamare quello che per noi è un modello di riferimento, i nostri partner tedeschi nel Partito popolare europeo”. Lo afferma Silvio Berlusconi, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – Per il nome da dare al partito“non mi dispiace neppureunito, la cui sigla, Cdu, avrebbe il pregio di richiamare quello che per noi è un modello di riferimento, i nostri partner tedeschi nel Partito popolare europeo”. Lo afferma Silvio, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

LaNotifica : Centrodestra, Berlusconi “Il partito unico non è una fusione fredda” - CorriereCitta : Centrodestra, Berlusconi “Il partito unico non è una fusione fredda” - Italpress : Centrodestra, Berlusconi “Il partito unico non è una fusione fredda” - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Nessuno ha mai parlato della fine dell’anno. Come orizzonte temporale realistico ho indicato le… - messina_oggi : Centrodestra, Berlusconi “Il partito unico non è una fusione fredda”ROMA (ITALPRESS) - 'Nessuno ha mai parlato dell… -