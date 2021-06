Cashback sospeso da luglio, Meloni: “Ci è arrivato anche Draghi” (Di martedì 29 giugno 2021) Il Cashback di Stato “sarà ‘sospeso’ dal primo luglio. Fratelli d’Italia è stata l’unica forza politica a dire chiaramente da subito che Cashback e lotteria degli scontrini sono una idiozia che ci costa 4 miliardi. Un tentativo di controllare gli italiani in cambio di una elemosina. Ora ci è arrivato anche il governo Draghi. I quasi 2 miliardi risparmiati siano ora destinati ad attività e lavoratori colpiti dalla crisi e dalle chiusure, come avevo chiesto di fare al premier in una lettera inviata il 3 marzo scorso. Come sarebbe dovuto essere in una Nazione normale”. Lo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 29 giugno 2021) Ildi Stato “sarà ‘’ dal primo. Fratelli d’Italia è stata l’unica forza politica a dire chiaramente da subito chee lotteria degli scontrini sono una idiozia che ci costa 4 miliardi. Un tentativo di controllare gli italiani in cambio di una elemosina. Ora ci èil governo. I quasi 2 miliardi risparmiati siano ora destinati ad attività e lavoratori colpiti dalla crisi e dalle chiusure, come avevo chiesto di fare al premier in una lettera inviata il 3 marzo scorso. Come sarebbe dovuto essere in una Nazione normale”. Lo ...

Advertising

petergomezblog : Sospeso il cashback dal 30 giugno. La Decisione a sorpresa di Draghi fa felice Fratelli d’Italia che ne chiese lo s… - Corriere : Stop al Cashback: l’operazione sospesa a partire dal 30 giugno - Majden3 : RT @laura_maffi: IL CASHBACK DAVA FASTIDIO A QUALCUNO... Sospeso anche il cashback voluto dal Governo Conte. Si fermerà il 30/06 come il b… - ginocalcinotto : RT @La_manina__: Sospeso il #cashback. Cartelle esattoriali rottamate. Si può tornare a licenziare... Quello che sentite sul collo non è v… - OmbraDuca : RT @laura_maffi: IL CASHBACK DAVA FASTIDIO A QUALCUNO... Sospeso anche il cashback voluto dal Governo Conte. Si fermerà il 30/06 come il b… -