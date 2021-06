Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, chieste informazioni su #Onana - DiMarzio : #Bellerin il nome dell'#Inter per il dopo #Hakimi - DiMarzio : #Calciomercato, l'#Inter, #Ranocchia e #DAmbrosio ancora insieme - zazoomblog : Calciomercato Inter il Barcellona piomba su Marcos Alonso. Ma Tuchel lo blinda - #Calciomercato #Inter #Barcellona - Triplete12 : RT @NMercato24: ESCLUSIVA NM24: ???? L'Inter pensa a Bellerin per sostituire Hakimi, contatti con l'agente del giocatore. I nerazzurri lo vo… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

L'affondo del numero uno del Genoa si conclude con un riferimento al mondo del calcio e all'impatto dei capitali cinesi anche in Italia: ' Cedere club come l'a investitori cinesi non ha giovato ...... crudele e maligno com'è, ha fatto in modo che i campioni del mondo venissero fatti fuori dalla Svizzera che, qualche giorno fa, l'elegantissimo ex centrocampista di Milan, Juventus e, Patrick ...Il futuro di Stefano Sensi è sempre più lontano dall'Inter! Il centrocampista italiano ... imminente di Vincenzo Italiano come nuovo allenatore - la trattativa di calciomercato potrebbe decollare.Con Hakimi ormai diretto al PSG, l'Inter starebbe pensando ad un obiettivo della Juventus per la fascia destra di difesa: secondo quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport", ...