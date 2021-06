Borsa: l'Europa apre in leggero rialzo, Londra +0,4% (Di martedì 29 giugno 2021) Avvio di seduta in lieve rialzo per le Borse europee. L'indice Dax di Francoforte segna un progresso dello 0,07%, a 15.565 punti, il Cac 40 di Parigi avanza dello 0,09%, a 6.564 punti, mentre il Ftse ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 29 giugno 2021) Avvio di seduta in lieveper le Borse europee. L'indice Dax di Francoforte segna un progresso dello 0,07%, a 15.565 punti, il Cac 40 di Parigi avanza dello 0,09%, a 6.564 punti, mentre il Ftse ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa Europa tenta il recupero, a Piazza Affari in calo Nexi dopo stop a cashback ... con il Nasdaq e l'S&P500 che restano su livelli da record, la Borsa di Tokyo ha terminato le ... in una nota scritta lunedì:"La diffusione della variante Delta in Europa fa temere che ci possano essere ...

Borsa: Europa chiude in calo, variante Delta pesa su mercati ANSA Nuova Europa CrowdFundMe: si quota in Borsa il minibond da 1,2 mln di 3A Sport CrowdFundMe annuncia oggi la quotazione del minibond della PMI 3A Sport (distributore e partner di grandi marchi d’abbigliamento come Nike e Converse) su ExtraMOT PRO3 di Borsa Italiana. L’obbligazion ...

Il rialzo di Neodecortech potrebbe continuare per diversi punti percentuali Momento topico per i mercati azionari internazionali ed oggi è una giornata decisiva che potrebbe condizionare le quotazioni dei prossimi 30 giorni di ...

