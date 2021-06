Un decennio italiano e allegro nello specchio dell’arte (Di lunedì 28 giugno 2021) “Stanno chiudendosi adesso non solo gli anni Settanta, ma dieci/undici/dodici anni di Creatività, non solo letteraria”, scriveva Alberto Arbasino nel 1980, giustamente messo in evidenza (bold) da Luca Massimo Barbero in apertura del suo saggio curatoriale in catalogo: “Gli anni Ottanta iniziano negli anni Settanta”. Si chiedeva Arbasino che giudizio sarebbe rimasto di quel decennio-dodicennio (“decennio lungo”, si potrebbe dire per fare il verso a Hobsbawm). Del resto persino uno come Arbasino era già in ritardo, nel 1980. Per la generazione della contro-cultura giovanile (“il Tutto a buon mercato, e il Nulla a carissimo prezzo”, chiosava lo scrittore) il ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 28 giugno 2021) “Stanno chiudendosi adesso non solo gli anni Settanta, ma dieci/undici/dodici anni di Creatività, non solo letteraria”, scriveva Alberto Arbasino nel 1980, giustamente messo in evidenza (bold) da Luca Massimo Barbero in apertura del suo saggio curatoriale in catalogo: “Gli anni Ottanta iniziano negli anni Settanta”. Si chiedeva Arbasino che giudizio sarebbe rimasto di quel-dodicennio (“lungo”, si potrebbe dire per fare il verso a Hobsbawm). Del resto persino uno come Arbasino era già in ritardo, nel 1980. Per la generazione della contro-cultura giovanile (“il Tutto a buon mercato, e il Nulla a carissimo prezzo”, chiosava lo scrittore) il ...

