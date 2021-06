Tiafoe | che magie! Tsitsipas va k o in tre set | gli highlights

(Di lunedì 28 giugno 2021) Stefanos, per la terza volta (su 4 apparizioni in carriera), saluta Wimbledon al 1° turno. Ad eliminare la testa di serie numero 3 del torneo è stato l'americano numero 57 del mondo Frances ...

Ad eliminare la testa di serie numero 3 del torneo è stato l'americano numero 57 del mondo Frances: vittoria schiacciante in tre set (6 - 4, 6 - 4, 6 - 3) dopo 2 ore di gioco. Guarda gli ...... ha ceduto in tre set (6 - 4 6 - 4 6 - 3) di fronte allo statunitense Frances. Nel singolare ... ha fatto un debutto agevole Aryna Sabalenka, 4 del mondo e seconda forza del tabellone,si è ...La ceca saluta la top ten dopo una permanenza ininterrotta di quasi 5 anni. L’ottima prestazione a Eastbourne permette a Giorgi di salire fino al n.62. Si rivedono anche Ostapenko e Siniakova ...LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic ha vinto il primo match del singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell’All England Club ...