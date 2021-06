Tennis: Djokovic sempre al comando ranking Atp, Berrettini n.1 azzurri (Di lunedì 28 giugno 2021) Dieci in tutto gli italiani fra i primi cento al mondo, tre i Top 30 ROMA - Top Ten Atp invariata alla vigilia di Wimbledon. Al comando resta saldamente Novak Djokovic, alla sua 327esima settimana in ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 28 giugno 2021) Dieci in tutto gli italiani fra i primi cento al mondo, tre i Top 30 ROMA - Top Ten Atp invariata alla vigilia di Wimbledon. Alresta saldamente Novak, alla sua 327esima settimana in ...

