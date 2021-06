Tardelli: “Il Milan ha sbagliato con Locatelli, ma capitò anche a me” (Di lunedì 28 giugno 2021) Marco Tardelli, ex calciatore di Juventus ed Inter, ha parlato di Manuel Locatelli, lasciato andare troppo presto dal Milan Leggi su pianetamilan (Di lunedì 28 giugno 2021) Marco, ex calciatore di Juventus ed Inter, ha parlato di Manuel, lasciato andare troppo presto dal

Advertising

PianetaMilan : .@MarcoTardelli82: 'Il @acmilan ha sbagliato con @locamanuel73, ma capitò anche a me' - #ACMilan #Milan - notizie_milan : Tardelli: “Locatelli via dal Milan? A volte si commettono errori” - TUTTOJUVE_COM : Tardelli: 'Locatelli? Al Milan hanno commesso un errore, serviva più coraggio' - napolista : L’ex centrocampista a SportWeek: “Ci sono club che devono vincere a tutti i costi e momenti in cui si ha bisogno de… - omar75_omar : Juventus Milan 1978-79, il fallaccio di Tardelli su Rivera.mp4 -