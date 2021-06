Svezia | Andersson | “Siamo pronti alla sfida | sarebbe un errore sottovalutare l’Ucraina”

(Di lunedì 28 giugno 2021) Il CT della, Janne, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampavigilia delladei suoi ragazzi contro la Nazionale ucraina. queste le sue parole: “Torneremo in campo sei giorni dopo l’ultima partita, penso che tutti saranno abbastanza freschi. Chi tra Larsson e Forsberg per battere le palle inattive? Dipende dai casi, nei corner uno tira da destra e l’altro da sinistra. Sulle punizioni sono loro a decidere, a seconda della distanza e degli angoli di tiro. Sono felice di avere due giocatori fantastici da questo punto di vista. Meno gol del previsto? Beh, abbiamo un po’ di vantaggio a ...

Advertising

sportface2016 : #Euro2020 | #SveziaUcraina, le dichiarazioni del ct svedese Jan #Andersson - STnews365 : Euro 2020, ct Svezia: 'Fantastico rendere felici le persone'. Parla Janne Andersson, prima dell'ottavo con l'Ucrain… - sportnotizie24 : #Svezia-#Ucraina, le probabili formazioni: le scelte di Andersson e Shevchenko - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EURO 2020 - Svezia, Andersson: 'I giocatori sono stati dei guerrieri e sono stati fantastici' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EURO 2020 - Svezia, Andersson: 'I giocatori sono stati dei guerrieri e sono stati fantastici' -

Ultime Notizie dalla rete : Svezia Andersson

Queste le dichiarazioni del commissario tecnico dellaJanalla vigilia dell'ottavo di finale di Euro2020 contro l' Ucraina , in programma domani alle 21 a Glasgow.- Ucraina 1 (ore 21) Gara valida per gli ottavi di finale di Euro 2021. Da una parte c'è la Nazionale diche ha chiuso al primo posto il Gruppo E grazie ai successi contro ...Roma, 28 giu. - (Adnkronos) - Un minuto di trailer, primissimo assaggio regalato dallo stesso Zlatan Ibrahimovic. Scorre il countdown per l’uscita di "I am Zlatan", film atteso in Svezia il prossimo 1 ...Il film è tratto dall'autobiografia Io, Ibra, e racconterà l'adolescenza del fuoriclasse a Malmoe e la carriera fino all'arrivo in Italia ...