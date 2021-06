Spagna, Laporte: “Qui sono felice, ho due nazionalità e le sento entrambe come mie” (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo un passato nelle giovanili della Francia e 51 partite giocate, Aymeric Laporte ha scelto le Furie Rosse. “Qui sono felice, non mi interessa cosa pensa la gente. Mi ha chiamato il presidente federale, poi Luis Enrique. Mi ha detto cosa voleva da me e che se fossi venuto mi vedeva all’Europeo. Ho preso la nazionalità ed eccomi qui. Ho due nazionalità e le sento entrambe come mie”. Queste le parole del difensore del Manchester City a La Gazzetta dello Sport: Differenze tra Guardiola e Bielsa: “Con Bielsa era un po’ diverso perché marcavamo a uomo e non a ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) Dopo un passato nelle giovanili della Francia e 51 partite giocate, Aymericha scelto le Furie Rosse. “Qui, non mi interessa cosa pensa la gente. Mi ha chiamato il presidente federale, poi Luis Enrique. Mi ha detto cosa voleva da me e che se fossi venuto mi vedeva all’Europeo. Ho preso laed eccomi qui. Ho duee lemie”. Queste le parole del difensore del Manchester City a La Gazzetta dello Sport: Differenze tra Guardiola e Bielsa: “Con Bielsa era un po’ diverso perché marcavamo a uomo e non a ...

