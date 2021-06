Quirinale: Mattarella riceve delegazione Caritas (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi al Palazzo del Quirinale, nel 50/mo anniversario di fondazione della Caritas italiana, una delegazione guidata dal presidente e Arcivescovo di Gorizia, mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, con il direttore, don Francesco Soddu, il vicedirettore, Paolo Beccegato, alcuni componenti della presidenza e operatori della Caritas italiana. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto oggi al Palazzo del, nel 50/mo anniversario di fondazione dellaitaliana, unaguidata dal presidente e Arcivescovo di Gorizia, mons. Carlo Roberto Maria Redaelli, con il direttore, don Francesco Soddu, il vicedirettore, Paolo Beccegato, alcuni componenti della presidenza e operatori dellaitaliana. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione dell'anniversario della strage di #Ustica: - Quirinale : Il Presidente #Mattarella consegna il Tricolore ???? agli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralim… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella in occasione del 247° anniversario di fondazione della #GuardiadiFinanza ha ricevuto il G… - TV7Benevento : Quirinale: Mattarella riceve delegazione Caritas... - giornaleradiofm : Approfondimenti: Mattarella ha ricevuto delegazione Caritas: (ANSA) - ROMA, 28 GIU - Il Presidente della Repubblica… -