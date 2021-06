Portogallo, Ronaldo: “Grazie ai tifosi e complimenti al Belgio, torneremo più forti” (Di lunedì 28 giugno 2021) “Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo e siamo usciti dalla competizione prima di quanto sperato. Ma siamo orgogliosi del nostro percorso, abbiamo dato tutto per difendere il titolo di Campioni d’Europa e questo gruppo ha dimostrato di poter dare ancora tanta gioia ai portoghesi”. Con queste parole un deluso Cristiano Ronaldo è intervenuto all’indomani degli ottavi di finale contro il Belgio, che è costata al Portogallo l’eliminazione da Euro 2020. “I nostri tifosi sono stati instancabili nel sostenere la squadra dall’inizio alla fine. Abbiamo corso e combattuto per loro, per essere all’altezza della fiducia che ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 giugno 2021) “Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo e siamo usciti dalla competizione prima di quanto sperato. Ma siamo orgogliosi del nostro percorso, abbiamo dato tutto per difendere il titolo di Campioni d’Europa e questo gruppo ha dimostrato di poter dare ancora tanta gioia ai portoghesi”. Con queste parole un deluso Cristianoè intervenuto all’indomani degli ottavi di finale contro il, che è costata all’eliminazione da Euro 2020. “I nostrisono stati instancabili nel sostenere la squadra dall’inizio alla fine. Abbiamo corso e combattuto per loro, per essere all’altezza della fiducia che ...

