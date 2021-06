Open day Pfizer, anche se con seconda dose a 21 giorni meno di mille persone aderiscono a Napoli (Di lunedì 28 giugno 2021) meno di mille persone hanno aderito ieri all’Open day per la somministrazione di vaccino Pfizer con seconda dose a 21 giorni organizzato dalla Asl Napoli 1 Centro negli hub della Fagianeria nel Bosco di Capodimonte e della Mostra d’Oltremare. L’Open day era destinato ai residenti a Napoli di età compresa tra i 12 e i 59 anni. Alla Mostra d’Oltremare, dove erano disponibili 5mila dosi, si sono presentati in 574 su 732 prenotati, mentre alla Fagianeria, dove erano disponibili 1.500 dosi, sono stati ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 giugno 2021)dihanno aderito ieri all’day per la somministrazione di vaccinocona 21organizzato dalla Asl1 Centro negli hub della Fagianeria nel Bosco di Capodimonte e della Mostra d’Oltremare. L’day era destinato ai residenti adi età compresa tra i 12 e i 59 anni. Alla Mostra d’Oltremare, dove erano disponibili 5mila dosi, si sono presentati in 574 su 732 prenotati, mentre alla Fagianeria, dove erano disponibili 1.500 dosi, sono stati ...

