Malattia di Crohn e Colite Ulcerosa | pronta una nuova somministrazione sottocutanea Terapie più semplici per i pazienti e meno pressione sugli ospedali

Leggi su cityroma

(Di lunedì 28 giugno 2021) Le MICI colpiscono spesso in età giovanile e sono particolarmente invalidanti per iche ne sono affetti. Avere unapermette di implementare una soluzione con notevoli vantaggi tra cui un miglioramento della qualità di vita LE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI E I NUOVI FARMACI Le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (di) colpiscono circa 250mila persone in Italia, spesso nella fase giovanile se non addirittura in età pediatrica. Ciò significa che sono altamente invalidanti, ...