(Di martedì 29 giugno 2021)è senza dubbio l’artista rivelazione dell’anno e dopo aver conquistato tutti al Festival di Sanremo con la sua Voce, questa estate ha deciso di farci ballare con. Ma attenzione, perché ladel titolo non è certo quella del mare. A fare l’analisi delè stata proprio la cantante su TikTok dove ha spiegato ai suoi follower che, in soldoni, tutta la canzone parla di un rapporto saffico e che lanon è altro che il culmine del piacere della sua partner. Le labbra cantante da, infatti, non sono quella della bocca della sua partner, ma quelle “a sud, nella ...

Advertising

BITCHYFit : Madame svela il significato del testo di Marea e no, non è un semplice singolo estivo * -

Ultime Notizie dalla rete : Madame svela

political24.it

04. Alla Luna 05. Le Mie Note feat. Ernia 06. Come? 07. Freddie Vibes 08. OMG (freestyle) 09. Parlo di me, delle mie storie , e lo faccio attraverso testi e musica." Nel disco il rapper...- L'album, che segna l'esordio ufficiale di Leon Faun,un lato di sé più intimo e consapevole ..., Ernia e Dani Faiv, artisti che condividono con l'artista una grande versatilità. Alle ...Ha scelto la canzone Voce di Madame la danzatrice crotonese Martina Casaccio, sulla quale ha basato una coreografia inedita realizzata nel corso del lungo periodo di lockdown. Coreografia che sarà sve ...Tanto Sud al prestigioso riconoscimento, in pole per i dischi in dialetto “O Sud è fesso” distribuito col Corriere del Mezzogiorno ...