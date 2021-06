**M5S: Renzi, ‘è morto, non penso abbia un futuro’** (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Io credo che il Movimento 5 stelle sia morto e destinato a scomparire. Non si guardi ai sondaggi dove ilo 60% non risponde, bisogna guardare la prospettiva: chi deve votare oggi per M5S? In passato chi voleva una rivoluzione e quale rivoluzione quando i 5 Stelle hanno cambiato idea su tutto? Di Maio dall’aereo di Stato o Conte che ha governato” con due schieramenti diversi? Cos’è oggi il Movimento 5 Stelle? Io penso che non abbia futuro”. Così Matteo Renzi alla presentazione del libro di Sandro Gozi ‘Il bersaglio’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Io credo che il Movimento 5 stelle siae destinato a scomparire. Non si guardi ai sondaggi dove ilo 60% non risponde, bisogna guardare la prospettiva: chi deve votare oggi per M5S? In passato chi voleva una rivoluzione e quale rivoluzione quando i 5 Stelle hanno cambiato idea su tutto? Di Maio dall’aereo di Stato o Conte che ha governato” con due schieramenti diversi? Cos’è oggi il Movimento 5 Stelle? Ioche nonfuturo”. Così Matteoalla presentazione del libro di Sandro Gozi ‘Il bersaglio’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

