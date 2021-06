Lombardia: aumenta il bisogno di assistenza per anziani non autosufficienti (Di lunedì 28 giugno 2021) In Lombardia l’aumento dell’invecchiamento della popolazione, al quale si aggiunge anche l’incremento dell’aspettativa di vita, ha portato alla crescita delle richieste di servizi di assistenza per anziani non autosufficienti. Il mondo delle RSA è chiamato ad affrontare una difficile situazione, per offrire un supporto adeguato a un numero di persone fragili sempre più elevato. Secondo la Regione sono circa 700 le strutture presenti sul territorio, in cui soggiornano oltre 65 mila anziani molti di quali affetti da patologie e disturbi. D’altronde l’Italia è il terzo paese più vecchio al mondo, con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 giugno 2021) Inl’aumento dell’invecchiamento della popolazione, al quale si aggiunge anche l’incremento dell’aspettativa di vita, ha portato alla crescita delle richieste di servizi dipernon. Il mondo delle RSA è chiamato ad affrontare una difficile situazione, per offrire un supporto adeguato a un numero di persone fragili sempre più elevato. Secondo la Regione sono circa 700 le strutture presenti sul territorio, in cui soggiornano oltre 65 milamolti di quali affetti da patologie e disturbi. D’altronde l’Italia è il terzo paese più vecchio al mondo, con ...

Advertising

CorriereCitta : Lombardia: aumenta il bisogno di assistenza per anziani non autosufficienti - LuceverdeMilano : Aumenta il traffico sulla #A4MilanoVenezia tra la barriera di Milano est e Cormano >Torino con rallentamenti e #code #Luceverde #Lombardia - fisco24_info : Con la pandemia aumenta rischio di operazioni sospette. Uif: segnalazioni per 8,3 mld: Relazione annuale del dirett… - ZenatiDavide : Non c’è legna, a Bergamo a rischio 3500 lavoratori. Import aumenta costi: In Lombardia anche il mercato del legno p… - infoitinterno : In Lombardia aumenta la percentuale di casi Covid dovuti alla variante Delta: è al 3,2 per cento -