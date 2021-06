L’immunità diplomatica di Palhinha e Pepe. Che deve fare uno per essere espulso? (Di lunedì 28 giugno 2021) Ad un certo punto di Belgio-Portogallo gli italiani hanno cominciato a speculare: beh, senza De Bruyne e Hazard per l’Italia sarà più semplice. Intanto in campo i portoghesi menavano senza che l’arbitro, il tedesco Felix Brych, faceva finta di non vedere i calci e le botte che Pepe e Palhinha distribuivano scientificamente. Il fatto che i due abbiano terminato il match è una specie di mistero. Nel caso di Palhinha, per esempio: che deve fare uno per essere espulso, più di quello che ha fatto il centrocampista portoghese? Lo accenna anche The Athletic: il match è cambiato ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 giugno 2021) Ad un certo punto di Belgio-Portogallo gli italiani hanno cominciato a speculare: beh, senza De Bruyne e Hazard per l’Italia sarà più semplice. Intanto in campo i portoghesi menavano senza che l’arbitro, il tedesco Felix Brych, faceva finta di non vedere i calci e le botte chedistribuivano scientificamente. Il fatto che i due abbiano terminato il match è una specie di mistero. Nel caso di, per esempio: cheuno per, più di quello che ha fatto il centrocampista portoghese? Lo accenna anche The Athletic: il match è cambiato ...

