La telefonata di fuoco tra Conte e Grillo (Di lunedì 28 giugno 2021) Cosa si sono detti Giuseppe Conte e Beppe Grillo durante la telefonata di ieri? Se qualcuno vicino all’Elevato parla dell’apertura di alcuni spiragli sembra invece che la distanza tra i due sia ancora enorme. Conte non vuole accettare la “diarchia” con il Garante del Movimento 5 Stelle. La telefonata tra Conte e Grillo In un post sui social dopo la Vittoria degli azzurri, Conte sembrava rivolgersi al popolo dei 5 Stelle: “é nei momenti di difficoltà che si vede la forza della squadra”. Un messaggio rivolto alla base? Ilario Lombardo su La Stampa riporta ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Cosa si sono detti Giuseppee Beppedurante ladi ieri? Se qualcuno vicino all’Elevato parla dell’apertura di alcuni spiragli sembra invece che la distanza tra i due sia ancora enorme.non vuole accettare la “diarchia” con il Garante del Movimento 5 Stelle. LatraIn un post sui social dopo la Vittoria degli azzurri,sembrava rivolgersi al popolo dei 5 Stelle: “é nei momenti di difficoltà che si vede la forza della squadra”. Un messaggio rivolto alla base? Ilario Lombardo su La Stampa riporta ...

Advertising

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Giugno: Tra Conte e Grillo telefonata di fuoco, poi i segnali di pace - SmorfiaDigitale : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Giugno: Tra Conte e Grillo telefonata di ... - RassegnaZampa : Tra #Conte e #Grillo telefonata di fuoco, poi i segnali di pace - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Giugno: Tra Conte e Grillo telefonata di fuoco, poi i segnali di pace https://t… - WowNotizie : RT @fattoquotidiano: In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Giugno: Tra Conte e Grillo telefonata di fuoco, poi i segnali di pace https://t… -