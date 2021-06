Germania, attacco con coltello, due feriti (Di lunedì 28 giugno 2021) E' caccia all'uomo che oggi in Germania ha attaccato con un coltello due persone in strada ad Erfurt, in Turingia. L'aggressore, fra i 20 e 30 anni, parla tedesco e secondo la polizia non avrebbe ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 28 giugno 2021) E' caccia all'uomo che oggi inha attaccato con undue persone in strada ad Erfurt, in Turingia. L'aggressore, fra i 20 e 30 anni, parla tedesco e secondo la polizia non avrebbe ...

Advertising

RaiNews : #Germania, attacco con coltello: due feriti a #Erfurt - Corriere : Altro attacco con il coltello in Germania: almeno 2 feriti a Erfurt - Corriere : Altro attacco con il coltello in Germania: almeno 2 feriti a Erfurt - liberatinico : Sembra casuale Ma non è casuale - EmmaRosette1 : RT @Corriere: Altro attacco con il coltello in Germania: almeno 2 feriti a Erfurt -