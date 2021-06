Fiction MASANTONIO, la seconda puntata cambia giorno. Ecco quando va in onda (Di lunedì 28 giugno 2021) Alessandro Preziosi è tornato da venerdì scorso nella prima serata di Canale 5 con MASANTONIO, una nuova serie nella quale l’attore napoletano veste i panni di un detective fuori dagli schemi e dal passato oscuro e tormentato (ma dotato di un dono particolare che gli permette di creare una profonda connessione con le sue vittime). Leggi anche: NEW AMSTERDAM 3 ultima puntata: anticipazioni episodi 29 giugno 2021 Se avete apprezzato la prima puntata della Fiction, vi segnaliamo che la seconda avrà un cambio di programmazione rispetto al previsto: vista la concomitanza con ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 28 giugno 2021) Alessandro Preziosi è tornato da venerdì scorso nella prima serata di Canale 5 con, una nuova serie nella quale l’attore napoletano veste i panni di un detective fuori dagli schemi e dal passato oscuro e tormentato (ma dotato di un dono particolare che gli permette di creare una profconnessione con le sue vittime). Leggi anche: NEW AMSTERDAM 3 ultima: anticipazioni episodi 29 giugno 2021 Se avete apprezzato la primadella, vi segnaliamo che laavrà un cambio di programmazione rispetto al previsto: vista la concomitanza con ...

Advertising

infoitcultura : Masantonio replica prima puntata in streaming e in tv. Dove rivedere la fiction con Alessandro Preziosi - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: #Masantonio ha un passato tutto da scoprire... ???? Avete perso la prima puntata? Recuperatela su Mediaset Infinity ?? http… - infoitcultura : Masantonio fiction: numero puntate, cast, location, repliche - IOdonna : Torna il bell'attore in una nuova fiction. Ci sei mancato, Alessandro. - CamiciSonia : Dopo molto tempo ho trovato una fiction Italiana che mi ha rapita sin dalla prima puntata #AlessandroPreziosi un gr… -