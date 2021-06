Covid oggi Lombardia, 46 contagi e un morto: bollettino 28 giugno (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono 46 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi. Nella tabella si fa riferimento a un altro morto. Sui 9.458 tamponi processati, il tasso di positività è allo 0,4%. In terapia intensiva ci sono 61 posti letto occupati da pazienti Covid, uno in meno di ieri. Negli altri reparti, in tutto, sono ricoverati 250 pazienti, 8 in meno. Tra i nuovi casi se ne contano 15 a Milano, di cui cinque contagi in città. Zero casi arrivano dalle province di Pavia e Como. A Bergamo sono 4 in tutto, a Brescia 2, a Cremona e a Lecco 3. Sono 6 a Lodi, 3 a ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 giugno 2021) Sono 46 i nuovida Coronavirus insecondo ildi. Nella tabella si fa riferimento a un altro. Sui 9.458 tamponi processati, il tasso di positività è allo 0,4%. In terapia intensiva ci sono 61 posti letto occupati da pazienti, uno in meno di ieri. Negli altri reparti, in tutto, sono ricoverati 250 pazienti, 8 in meno. Tra i nuovi casi se ne contano 15 a Milano, di cui cinquein città. Zero casi arrivano dalle province di Pavia e Como. A Bergamo sono 4 in tutto, a Brescia 2, a Cremona e a Lecco 3. Sono 6 a Lodi, 3 a ...

