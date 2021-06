Calendario Preolimpico basket 2021 | programma | orari | date | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 giugno 2021) Inizia domani ildidi Belgrado. L’Italia è tra le squadre che si giocheranno il pass che permette di accedere al torneo dei Giochi di Tokyo. La selezione azzurra dovrà vedersela con il Senegal, con Porto Rico, con la Repubblica Dominicana, con le Filippine e, soprattutto, con i padroni di casa e argento olimpico in carica della Serbia. Melli e compagni saranno chiamati, dunque, a fare un’autentica impresa per qualificarsi per la manifestazione per nazionali più ambita. Prima di un eventuale finale con la Serbia, ad ogni modo, l’Italia dovrà superare il suo girone, il quale comprende Porto Rico ...