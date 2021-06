CALCIOMERCATO SERIE A | Lazio su Brandt | il Napoli vicino a Kaio Jorge

Advertising

Gazzetta_it : Allegri, ruolo e preparazione fisica: Ramsey si impunta, vuole restare alla Juve - Profilo3Marco : RT @repubblica: 'Imperio', una serie su storie e misteri del calciomercato - sportli26181512 : TMW - Il Milan non può permettersi di non rinnovare il contratto di Kessiè. E lo sa anche il Milan: Fino a questo m… - PianetaMilan : #CALCIOMERCATO @SerieA: @OfficialSSLazio su @JulianBrandt, il @sscnapoli vicino a @kaiojorgeramos - #ACMilan #Milan - glooit : Impero: su Sky una nuova serie che parla degli scandali del calciomercato leggi su Gloo -

Ultime Notizie dalla rete : CALCIOMERCATO SERIE

Commenta per primo Stanno per arrivare. Gli agenti di Kaio Jorge s ono attesi in Italia per far entrare nel vivo le manovre che possono portare l'attaccante brasiliano inA. Da tempo avviati i contatti con diverse squadre italiane, Napoli e Milan su tutte, ci sarà un incontro anche con la dirigenza della Juve . Che prima della pandemia aveva già provato a ...VENEZIA - Il difensore Tyronne Ebuehi , 26 annni, entra a far parte della rosa del Venezia la formula del prestito annuale con obbligo di riscatto in caso di permanenza inA dal Benfica . Lo rende noto il Venezia , ricordando che Ebuehi è nato ad Haarlem in Olanda ed è in possesso anche di cittadinanza nigeriana. Nel corso dell'ultima stagione ha disputato 34 gare ...Fino a questo momento, il Milan tra le big di Serie A è la squadra che ha speso di più. Tra il riscatto di Tomori e l'acquisto di Maignan, il club rossonero ha ...La Juventus continua a lavorare per Locatelli, ma Fabio Paratici ha provato a portarlo al Tottenham: risposta secca del centrocampista ...