Borsa | Milano chiude in calo con energia e banche

(Di lunedì 28 giugno 2021) Ladi( - 1,1%)la seduta in, tra le peggiori nel Vecchio Continente. Sui mercati pesano i timori per le misure di restrizioni per contenere la recrudescenza dei contagi della ...

Advertising

luemen_frank : RT @Marzo531: La borsa di Milano sprofona, lo spread sale, i tassi di interesse fannocrescere a dismisura il debito pubblico! Forse che in… - DividendProfit : Borsa Milano chiude male a -1,1% con tonfi di Unicredit, ENI e Intesa - Marzo531 : La borsa di Milano sprofona, lo spread sale, i tassi di interesse fannocrescere a dismisura il debito pubblico! For… - fisco24_info : Borsa: Milano chiude in calo (-1,11%): Indice Ftse Mib a 25.227 punti, pesano banche e energia - DividendProfit : Borsa: Milano chiude in calo (-1,11%) – Economia -

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

Ladi( - 1,1%) chiude la seduta in calo, tra le peggiori nel Vecchio Continente. Sui mercati pesano i timori per le misure di restrizioni per contenere la recrudescenza dei contagi della ...Su 442 titoli trattati indi, 296 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 141. Invariate le rimanenti 5 azioni.La Borsa di Milano (-1,1%) chiude la seduta in calo, tra le peggiori nel Vecchio Continente. Sui mercati pesano i timori per le misure di restrizioni per contenere la recrudescenza dei contagi della v ...Accordo con il top manager per il suo ingresso in qualità di direttore generale e amministratore delegato. Il titolo corre in Borsa, poi si sgonfia ...