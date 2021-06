Battiti Live, la (perfetta) replica di Tommaso Zorzi ad un insulto omofobo (Di lunedì 28 giugno 2021) Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani sono insieme in Puglia. È da molte settimane che i due ragazzi si frequentano e, dopo alcune paparazzate, adesso vivono la loro relazione allo scoperto. Sui social commentano reciprocamente i post apparendo sempre più felici e affettuosi insieme. Stanzani è uno dei ballerini del corpo di ballo di Battiti Live evento musicale condotto da Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri. Lo show si svolge ad Otranto e Zorzi ha raggiunto il ballerino per supportarlo e sostenerlo dal backstage condividendo tutto sul suo profilo Instagram. Proprio nelle storie di ieri ... Leggi su isaechia (Di lunedì 28 giugno 2021)Stanzani sono insieme in Puglia. È da molte settimane che i due ragazzi si frequentano e, dopo alcune paparazzate, adesso vivono la loro relazione allo scoperto. Sui social commentano reciprocamente i post apparendo sempre più felici e affettuosi insieme. Stanzani è uno dei ballerini del corpo di ballo dievento musicale condotto da Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri. Lo show si svolge ad Otranto eha raggiunto il ballerino per supportarlo e sostenerlo dal backstage condividendo tutto sul suo profilo Instagram. Proprio nelle storie di ieri ...

Advertising

thetrueshade : Il battiti live è un palco davvero importante, un sogno per molti artisti. E noi arriviamo con i capelli colorati,… - thetrueshade : Ho cambiato look e sono ancora in quella fase in cui pensi sia stato geniale e invece spoiler domani me ne pentirò… - mxrtnp : RT @tancredinews_: Tancredi ieri durante le prove per Battiti Live. - _AccioIdols : RT @tancredinews_: Tancredi ieri durante le prove per Battiti Live. - IsaeChia : Battiti Live, la (perfetta) replica di #TommasoZorzi ad un insulto omofobo #TzVip #TommasoStanzani -