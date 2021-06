Basket | playoff Nba | crollo Atlanta | Milwaukee vince gara 3 | 113-102

Advertising

Alessandria24C : Basket - La Serie A si deciderà in Gara 5. Il Derthona Basket batte meritatamente #Torino - Mills_______ : RT @sportface2016: #NBAPlayoffs Khris #Middleton si prende il 4° quarto, #Milwaukee gara-3. Atlanta è sotto 2-1 nella serie https://t.co… - Aleamoruso99 : RT @sportface2016: #NBAPlayoffs Khris #Middleton si prende il 4° quarto, #Milwaukee gara-3. Atlanta è sotto 2-1 nella serie https://t.co… - sportface2016 : #NBAPlayoffs Khris #Middleton si prende il 4° quarto, #Milwaukee gara-3. Atlanta è sotto 2-1 nella serie - RadioGoldAl : Il ruggito di Bertram Derthona: i leoni strappano gara 4 in volata. Martedì la 'bella' a Torino -

Ultime Notizie dalla rete : Basket playoff

...la massima serie dopo 13 anni battendo per 77 - 67 l'APU Old Wild West Udine in Finale. ... ' Dopo 13 anni, la GeVi Napolitorna in serie A1. Complimenti alla squadra, al coach Sacripanti ......13 anni la Gevi Napoli torna in Serie A di: decisiva per la conquista della promozione nella massima serie è stata la vittoria per 77 - 67 contro l' Apu Udine in gara 4 della finaledi ...Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Vittoria cruciale conquistata da Milwaukee in gara-3, 113-102 contro Atlanta, che vale il 2-1 nella serie valida per le Finals della Eastern Conference. L'uomo in più dei B ...Gran finale per la Rimadesio che con la vittoria nei playoff di serie C Gold è tornata nel campionato di basket nazionale.Sarà serie B per i ragazzi di coach Gabriele Ghirelli c ...