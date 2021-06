Anche l’Estate funziona in Diretta

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 28 giugno 2021) Roberta Capua e Gianluca Semprini Nei caldi ed afosi pomeriggi di Rai 1 quest’anno non c’è La Vita inEstate, bensì Estate in. Il cambio titolo è proforma perchè argomenti ed inviati rodati creano un continuum con quanto andato in onda fino a venerdì scorso, ma il ritorno ai cari vecchi divani e i conduttori Roberta Capua e Gianluca Semprini smuovono le acque. Covid e delitti nostrani non possono che restare al centro dell’attenzione, mentre la bella stagione e la frivolezza che vorremmo potesse contraddistinguerla spuntano nei servizi in giro per il Paese, che mostrano gli italiani alle prese con le nuove direttive sanitarie e con le ...