Virgin Galactic ottiene i permessi per far volare i turisti (Di domenica 27 giugno 2021) La compagnia di Richard Branson ha ricevuto dalla FAA (Federal Aviation Administration) degli Stati Uniti i permessi per i primi voli suborbitali turistici. Si paventa all'orizzonte una gara con la Blue Origin?

