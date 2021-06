Uccide il patrigno e poi marito che l’ha stuprata per 28 anni: condannata, ma non andrà in carcere (Di domenica 27 giugno 2021) Si è concluso il processo a Valérie Bacot, il cui caso ha suscitato profonda indignazione: da quando aveva 12 anni è stata vittima di violenze sessuali e terribili abusi da quello che un tempo era suo patrigno. Nonostante le denunce, l’uomo è poi diventato il padre-orco dei suoi 4 figli e suo marito: nel 2016 l’ha ucciso e rischiava una condanna all’ergastolo. La Corte però ha risposto con clemenza. Valérie Bacot stuprata per oltre 25 dal patrigno poi diventato marito La vicenda è terrificante e parte dal villaggio di La Clayette, in Saône-et-Loire, Francia. Qui, ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 27 giugno 2021) Si è concluso il processo a Valérie Bacot, il cui caso ha suscitato profonda indignazione: da quando aveva 12è stata vittima di violenze sessuali e terribili abusi da quello che un tempo era suo. Nonostante le denunce, l’uomo è poi diventato il padre-orco dei suoi 4 figli e suo: nel 2016ucciso e rischiava una condanna all’ergastolo. La Corte però ha risposto con clemenza. Valérie Bacotper oltre 25 dalpoi diventatoLa vicenda è terrificante e parte dal villaggio di La Clayette, in Saône-et-Loire, Francia. Qui, ...

