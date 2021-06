Traffico Roma del 27-06-2021 ore 11 | 30

(Di domenica 27 giugno 2021) Luceverdebene trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione sostenuta sulle principali direttrici che conducono verso il litorale laziale sulla ci sono incolonnamenti fra Torre in pietra-palidoro verso Ladispoli analoga situazione sulla Pontina code del raccordo a Pratica di Mare verso Latina incolonnamenti a tratti anche sulla litoranea ostia-anzio Tor Paterno a Torvaianica sul raccordo in carreggiata interna cosa attratti dallanina all’appia in città ricordiamo i lavori di manutenzione sulla viadotto della Magliana altezza di via del Cappellaccio verso il centro fino alle 16 restringimento della carreggiata con la chiusura ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

RALLENTAMENTO POI SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITA', SEGNALIAMO CHE SULLA A24- TERAMO A PARTIRE ......direttrici che conducono Vercelli sullaCivitavecchia attenzione un incidente segnalato tra Civitavecchia Sud svincolo di Santa Severa versosul raccordo in carreggiata interna...