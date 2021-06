Tiro a volo | Coppa del Mondo Osijek 2021 | il duo Bacosi-Rossetti si prende il terzo posto nel Mixed Team di skeet

(Di domenica 27 giugno 2021) Per ilitaliano, impegnato anella quarta tappa delladeldi, arriva un’altro podio. Il duo formato da Dianae Gabrieleè infatti riuscito arsi ilnel concorso didello. La coppia formata dall’umbra e dal toscano è stata capace, nel contest vinto sorntemente dal Cile (Francisca Crovetto Chadid e Hector ...

Bene… Il Giro d'Italia a Gorizia dopo 20 anni: il… Sarà a Tolmezzo l'unica tappa italiana del mondiale… Il Fvg ha un'altra medaglia d'oro nelal,… Note sull'...Dall'altra parte ci prova anche Arnautovic, che scappa a Bonucci su un lancio dalle retrovie ma spara in curva con unaldal limite. Sarà di fatto l'unico tentativo austriaco della prima ...Per il tiro a volo italiano, impegnato a Osijek nella quarta tappa della Coppa del Mondo 2021 di tiro a volo, arriva un'altro podio. Il duo formato da Diana Bacosi e Gabriele Rossetti è infatti riusci ...Bacosi, Duranti, Foconi, Santarelli e Zaytsev ai Giochi in Giappone. Ignozza (Coni): "Grande orgoglio, pronti a fare l’en plein" ...