Pamela Prati su Mark Caltagirone e la lite con Valeria Marini | una selvaggia a ruota libera

(Di domenica 27 giugno 2021)racconta alcuni momenti della sua vita: dall'angoscia per la truffa di Mikeallaconai tempi del Bagaglino. Dopo un anno di autoisolamentotorna a raccontarsi: dalla paura per la truffa di Mike, con cui litigò ai tempi del Bagaglino. La showgirl sarda ha rilasciato un'intervista al Fatto Quotidiano in cui ha rivissuto alcuni momenti della sua carriera. Il periodo più buio della vita personale ed artistica di ...

Dopo un anno di autoisolamentotorna a raccontarsi: dalla paura per la truffa di Mike Caltagirone a Valeria Marini , con cui litigò ai tempi del Bagaglino. La showgirl sarda ha rilasciato un'intervista al Fatto ...Un'intervista a tutto campo, quella concessa daal Fatto Quotidiano . Una lunghissima intervista in cui la showgirl racconta tutti i suoi primi 40 anni di carriera . Parla anche del doloroso capitolo - Mark Caltagirone : 'Quella storia ...