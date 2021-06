Nuoto, Trofeo Settecolli 2021: Margherita Panziera vince in scioltezza i 200 dorso al Foro Italico (Di domenica 27 giugno 2021) Margherita Panziera conclude il suo “compitino” e vince i 200 dorso donne del 58° Trofeo Settecolli a Roma con grande autorevolezza. La condizione non è ottimale, visto che l’atleta veneta ha già la certezza di essere qualificata alle Olimpiadi di Tokyo e si trova in un periodo di preparazione particolare. Nonostante tutto, il tempo ottenuto dalla nuotatrice del CC Aniene non è stato affatto male: 2’08?08 (30?34, 1’02?69, 1’35?40) il tempo realizzato dalla campionessa d’Europa in carica. Un riferimento lontano poco più di 2?5 dal proprio record italiano (2’05?56): una bracciata ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021)conclude il suo “compitino” ei 200donne del 58°a Roma con grande autorevolezza. La condizione non è ottimale, visto che l’atleta veneta ha già la certezza di essere qualificata alle Olimpiadi di Tokyo e si trova in un periodo di preparazione particolare. Nonostante tutto, il tempo ottenuto dalla nuotatrice del CC Aniene non è stato affatto male: 2’08?08 (30?34, 1’02?69, 1’35?40) il tempo realizzato dalla campionessa d’Europa in carica. Un riferimento lontano poco più di 2?5 dal proprio record italiano (2’05?56): una bracciata ...

