NBA Playoff 2021, I Suns vincono anche gara 4 delle Finali della Western Conference. L’atto conclusivo è a un passo per CP3 e compagni (Di domenica 27 giugno 2021) I Phoenix Suns espugnano il campo dei Los Angeles Clippers e si impongono in gara 4 delle Finali della Western Conference. Il sodalizio dell’Arizona ha vinto con il risultato finale di 84-80 e ora si trova sul 3-1. I migliori in campo sono stati un Devin Booker da 25 punti e un DeAndre Ayton da 19 punti e 22 rimbalzi. Phoenix, ora, è a una vittoria dall’archiviare la pratica e strappare il pass per L’atto conclusivo dell’edizione 2021 dei Playoff NBA. I Suns sono partiti fortissimo e in ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) I Phoenixespugnano il campo dei Los Angeles Clippers e si impongono in. Il sodalizio dell’Arizona ha vinto con il risultato finale di 84-80 e ora si trova sul 3-1. I migliori in campo sono stati un Devin Booker da 25 punti e un DeAndre Ayton da 19 punti e 22 rimbalzi. Phoenix, ora, è a una vittoria dall’archiviare la pratica e strappare il pass perdell’edizionedeiNBA. Isono partiti fortissimo e in ...

Advertising

infoitsport : Mercato NBA, quotazioni in salita: quali giocatori passeranno alla cassa dopo i playoff - EffeScudata : Questi #Playoff #NBA sono un qualcosa di rivoltante. #SunsClippers #PhxLac - Luca_15_5 : NBA, mai sotto i 20 dal via dei playoff: solo in 3 come Paul George negli ultimi 20 anni | Sky Sport - andreastoolbox : NBA, Riccardo Fois spiega il miracolo Suns: 'Noi gli unici a non essere sorpresi' | Sky Sport… - ilveggente_it : ?? #Playoff #Nba, A partire dall' 3.00 (ora italiana) del 27 giugno si giocherà #LosAngelesClippers Vs… -