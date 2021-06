Motocross, GP Gran Bretagna 2021: trionfo di Tony Cairoli, secondo Gajser (Di domenica 27 giugno 2021) Tony Cairoli non smette di stupire: trionfo nel Gran Premio della Gran Bretagna 2021, seconda tappa del Mondiale 2021 di Motocross. Il pilota 35enne, in sella alla sua Ktm, si è imposto sulla pista di Matterley Basin dominando gara 1 davanti a Jorge Prado e Jeffrey Herlings (entrambi Ktm) e chiudendo al terzo posto gara 2 alle spalle di Tim Gajser (Honda) e Romain Febvre (Kawasaki). Primo posto dunque nella classifica generale della tappa britannica, davanti a Gajser e Herlings, che vale al siciliano ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021)non smette di stupire:nelPremio della, seconda tappa del Mondialedi. Il pilota 35enne, in sella alla sua Ktm, si è imposto sulla pista di Matterley Basin dominando gara 1 davanti a Jorge Prado e Jeffrey Herlings (entrambi Ktm) e chiudendo al terzo posto gara 2 alle spalle di Tim(Honda) e Romain Febvre (Kawasaki). Primo posto dunque nella classifica generale della tappa britannica, davanti ae Herlings, che vale al siciliano ...

Advertising

sportface2016 : #Motocross, GP Gran Bretagna 2021: trionfo di Tony #Cairoli, davanti a #Gajser e #Herlings - zazoomblog : LIVE Motocross MXGP GP Gran Bretagna in DIRETTA: Gajser vince una Gara-2 emozionante battendo Febvre. Cairoli chiud… - zazoomblog : LIVE Motocross MXGP GP Gran Bretagna in DIRETTA: via! Tony Cairoli a caccia del bis in questa Gara-2 - #Motocross… - zazoomblog : LIVE Motocross MXGP GP Gran Bretagna in DIRETTA: Tony Cairoli cerca il bis in Gara-2. Si parte alle 17.10 -… - dinoadduci : Cairoli inossidabile: vince gara-1 MXGP in Gran Bretagna -