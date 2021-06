Lodigiano, un rave party con 700 no mask in un paese con variante Delta (Di domenica 27 giugno 2021) Oltre 700 persone hanno partecipato a un rave party senza mascherine né distanziamento in un paese del Lodigiano, Maleo, dove la locale Azienda di tutela della salute ha certificato tre casi di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 giugno 2021) Oltre 700 persone hanno partecipato a unsenza mascherine né distanziamento in undel, Maleo, dove la locale Azienda di tutela della salute ha certificato tre casi di ...

Lodigiano, un rave party con 700 no mask in un paese con variante Delta

Oltre 700 persone hanno partecipato a un rave party senza mascherine né distanziamento in un paese del Lodigiano, Maleo, dove la locale Azienda di tutela della salute ha certificato tre casi di variante Delta in un focolaio con 10 contagiati.

