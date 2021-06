La sceneggiata non è finita: "Spiraglio d'accordo tra Conte e Grillo" (Di domenica 27 giugno 2021) La mediazione di Luigi Di Maio riapre la trattativa nel Movimento 5 Stelle: tra i due litiganti c'è stata una telefonata. "Ma ora si rischia il triumvirato" Leggi su ilgiornale (Di domenica 27 giugno 2021) La mediazione di Luigi Di Maio riapre la trattativa nel Movimento 5 Stelle: tra i due litiganti c'è stata una telefonata. "Ma ora si rischia il triumvirato"

Advertising

infoitinterno : La sceneggiata non è ancora finita: 'Spiraglio di accordo tra Conte e Grillo' - enzo_barletta : @CarloVerna58 alla prossima conferenza del “padrone” del Napoli si faccia sentire. Fosse per me diserterei l’evento… - sqeakyjimin : @ElisaAriganello @Takumeeeeeee amo certo !! fammi un attimo chiedere a gino e a jimin perché sai… lui soprattutto è… - Penelope48a : RT @Chirone6: @UtherPe1 @red_mask9 credo l'abbia già fatto anche con quelle... però, si può dire che quella sceneggiata a qualcuno può dare… - PrincipessaZel1 : @CaligaraAnna #staseraitalia Giusto il GUP doveva decidere oggi... forse col fresco sapremo qualcosa?? Ma non è che… -