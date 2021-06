“La coppa del Santo” di Rotelli e Zacchini (Di domenica 27 giugno 2021) di Olga Chieffi Prosegue La Fuori Stagione, VI edizione di Mutaverso Teatro, progetto a cura dell’Associazione Erre Teatro, ideato e diretto da Vincenzo Albano, che stasera presenta coppa del Santo – Agonismo e miracoli al tempo del distanziamento sociale della compagnia Gli Omini, in scena alle ore 20.30 all’Arena del Teatro Ghirelli. Scritto da Giulia Zacchini e interpretato da Francesco Rotelli e Luca Zacchini, lo spettacolo, realizzato con il supporto di Casa del Contemporaneo, è un mercante in fiera sulle vite dei santi, che coinvolge il pubblico in una riffa, ripensato però per l’epoca del ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 27 giugno 2021) di Olga Chieffi Prosegue La Fuori Stagione, VI edizione di Mutaverso Teatro, progetto a cura dell’Associazione Erre Teatro, ideato e diretto da Vincenzo Albano, che stasera presentadel– Agonismo e miracoli al tempo del distanziamento sociale della compagnia Gli Omini, in scena alle ore 20.30 all’Arena del Teatro Ghirelli. Scritto da Giuliae interpretato da Francescoe Luca, lo spettacolo, realizzato con il supporto di Casa del Contemporaneo, è un mercante in fiera sulle vite dei santi, che coinvolge il pubblico in una riffa, ripensato però per l’epoca del ...

