Italia, Spinazzola l'uomo in più (Di domenica 27 giugno 2021) Il buco c'era. C'era, il buco, in quel dannato quattro - cinque - uno degli austriaci, che con il tempo era diventato una prigione del corpo e dello spirito. Bastava pensarlo con tutta la forza dell'... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 giugno 2021) Il buco c'era. C'era, il buco, in quel dannato quattro - cinque - uno degli austriaci, che con il tempo era diventato una prigione del corpo e dello spirito. Bastava pensarlo con tutta la forza dell'...

Advertising

officialmaz : Passiamo. Soffrendo tanto. Ma con #Belgio o #Portogallo questa Italia non sarà sufficiente. #Mancini vince con la p… - ZZiliani : Dopo 35’ le due vere palle-gol sono dell’#Italia: #Barella (su invito di #Spinazzola, migliore in campo) e… - TuttoMercatoWeb : Le pagelle dell'Italia - Chiesa una benedizione. Spinazzola ancora versione Grosso - CorSport : #Italia, #Spinazzola l'uomo in più ??? - LB19712 : RT @curvastone: Io tifo #ITA frega il cazzo chi gioca chi segna,SEGNA CHIESA GODO!! SEGNA SPINAZZOLA IO GODO....sempre a far gli anti....m… -