Israele | ritrovati nuovi fossili di Neanderthal | ricercatori italiani protagonisti

(Di domenica 27 giugno 2021) Isono la specie umana estinta che conosciamo meglio. Si è sempre pensato che la loro evoluzione fosse del tutto endogena, avvenuta interamente in Europa a partire da popolazioni del Pleistocene Medio, e che solo in seguito abbia previsto ondate di diffusione verso l’Asia. Oggi un nuovo studio internazionale, che ha visto la collaborazione anche didel Laboratorio di Paleoantropologia e bioarcheologia del Dipartimento di Biologia ambientale, mostra come le cose potrebbero essere state, in realtà, molto più complesse. Il recente ritrovamento diumani nel sito del Paleolitico medio di Nesher Ramla, in ...

Advertising

AmeliaDiacovo : RT @ClassiCultit: Il ritrovamento di resti fossili nel sito israeliano di Nesher Ramla, riconducibili a un possibile antenato dei #Neandert… - gabryfabiano : RT @ClassiCultit: Il ritrovamento di resti fossili nel sito israeliano di Nesher Ramla, riconducibili a un possibile antenato dei #Neandert… - laltra_opinione : #Israele, ritrovati nuovi fossili di #Neanderthal che possono riscrivere la storia dell'evoluzione umana: i reperti… - FrancoBove1965 : RT @ClassiCultit: Il ritrovamento di resti fossili nel sito israeliano di Nesher Ramla, riconducibili a un possibile antenato dei #Neandert… - Haukr : RT @ClassiCultit: Il ritrovamento di resti fossili nel sito israeliano di Nesher Ramla, riconducibili a un possibile antenato dei #Neandert… -

Ultime Notizie dalla rete : Israele ritrovati

Intorna l'obbligo di mascherina al chiuso. 'Con la variante Delta la fine dell'pandemia ...che rappresentano l'esordio dello scrittore siciliano, sono statinell'archivio del ...Insono statireperti dell'uomo di Neanderthal risalenti a 140mila anni fa, a testimonianza di come la 'culla' dell'origine di questi primati non sia stata, come sempre sostenuto, ...Alcuni reperti in Israele testimoniano lo sviluppo dei Neanderthal dal Medio Oriente, mentre il teschio di Dragon Man in Cina rivelerebbe un nuovo parente stretto dell’uomo.“Secondo le attuali teorie – continua Hershkovitz – i Neanderthal ebbero origine in Europa, e il loro arrivo in Israele risalirebbe a circa 70 mila anni fa Le ossa, studiate da due team di studiosi, a ...