Il premier del Lussemburgo positivo al Covid (Di domenica 27 giugno 2021) Lussemburgo (ITALPRESS) – Il primo ministro del Lussemburgo Xavier Bettel è positivo al coronavirus. Lo riporta il quotidiano Luxemburger Wort, citando fonti di governo. Bettel è in isolamento, e dovrà restarci almeno per 10 giorni. Il primo ministro lussemburghese aveva preso parte il 24 e 25 giugno al Consiglio Europeo in presenza a Bruxelles.Si era vaccinato 6 maggio scorso con una prima dose di AstraZeneca.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

