Il mea culpa di Figliuolo | “Su Astrazeneca potevamo comunicare meglio”

(Di domenica 27 giugno 2021) Roma, 27 giu – Arriva (seppur tardivo) il meadi: “Su“. “Nonostante tutto i nostri concittadini hanno dimostrato di essere migliori di questa confusione che si è creata. Suci sono state più di 10 indicazioni diverse nel tempo, ma questo è figlio di un virus nuovo e sconosciuto e dei progressi della farmacovigilanza”. Così il commissario straordinario per l’emergenza Covid, ospite a Domenica In, ammette il caos comunicativo di governo e istituzioni sul vaccino anglo-svedese.: ...

La otra, debate la posibilidad de ordenar a mujeres, bendice a parejas homosexuales y entona un sonoropor los abusos que deja en fuera de juego a toda la jerarquía eclesiástica.Contrododecalogo per giornalisti malavvezzi che squalificano la categoria e fanno andare in bestia gli uffici stampa (oltre che i lettori). Siccome ogni promessa è debito, eccomi ad adempiere al ...Esplode il motore dell'aereo in missione con a bordo agenti di polizia e migranti. La denuncia viene da Fabio Conestà, Segretario Generale ...Stanno trovando molto spazio sui media le parole del generale Francesco Paolo Figliuolo a Domenica In. Il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus è intervenuto per fare iil punto sulla cam ...